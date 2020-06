Taxista estrella ventana de auto frente a policía en la CDMX (VIDEO)

A través de redes sociales circula un video en el que se observa que un taxista golpea y estrella la ventana lateral de un auto particular, ante la mirada de un policía capitalino.

La grabación muestra que los hechos ocurren sobre la lateral del Viaducto.

"Por favor llama a alguien, me viene persiguiendo. No voy a abrir, traigo un niño", dice al uniformado el conductor del auto afectado.

El conductor no obtuvo respuesta de policía, y luego se observa que el taxista se dirige a su unidad y saca un objeto para golpear y estrellar la ventana del otro vehículo.

"Abre cu..", grita el otro conductor.

Aunque se desconoce la causa de los hechos, en el material se aprecia que el uniformado no impidió que el taxista dañara el auto.

Ante estos hechos, la Secretaría de Movilidad informó, por medio del sistema Vigimovi, en redes sociales, que se tomó conocimiento del video, el cual fue publicado el 15 de junio y ocurrió un día antes.

"Independientemente de las causas que puedan anteceder al video, es responsabilidad de todas las personas actuar con civilidad y respeto en las vialidades de la Ciudad de México", se lee en un comunicado de la dependencia local.

La Semovi agregó que el citará a comparecer al conductor del taxi y posteriormente se cancelará su licencia, además de generar un proceso administrativo para el concesionario.

Cómo ven a este "orangután" ? Lo mejor del video es el policía-florero ???????

Cuidadito y detenga al tipejo! Seguramente hacen otra "manifestación" de las que le gustan y protege la eficiente jefaza de gobierno.pic.twitter.com/Xt0ijdpsor — Irina ??? (@Irina_Fifi) June 15, 2020