Taxistas asfixian la CDMX

Ciudad de México.- Los taxistas cumplieron su amenaza y durante más de 12 horas asfixiaron el tránsito en la Ciudad de México por los cuatro puntos cardinales, provocando que los automovilistas se quedaran atorados por largas horas, se afectara el servicio de transporte público mientras que la gente tuviera que caminar por varios kilómetros para llegar tarde a sus destinos.

A partir de las 5:20 horas de este lunes, alrededor de mil 238 integrantes del Movimiento Nacional Taxista (MNT) salieron a las calles para inconformarse por la competencia desleal que les representan empresas como Uber, Cabify o DiDi.

En el poniente cerraron la autopista México-Toluca y la Supervía Poniente por cerca de siete horas, provocando largas filas de autos. En la zona de Santa Fe era imposible circular, incluso el tránsito dio pie, según diversas denuncias en redes sociales, a robos a automovilistas.

En total, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 30 vialidades afectadas y en 15 de ellas se registraron grandes concentraciones. El principal punto de encuentro de los taxistas fue el Ángel de la Independencia, que se cerró por la concentración de cientos de unidades de alquiler.

Con este caos se inició el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dijo que no enfrentarían a los taxistas; mientras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso en un video que sólo 0.4% generaron el problema y que su gobierno está abierto al diálogo y no cederán en el combate a la corrupción que beneficiaba a algunos: "La ciudadanía quiere taxis derechos, no quiere corrupción".

En la columna de la Independencia, los operadores del volante demandaron una reunión con la Secretaría de Gobernación para zanjar la problemática, misma que se dio alrededor de las 13:00 horas con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta; la secretaria de Gobierno capitalino, Rosa Icela Rodríguez, y otros funcionarios.

En más de cuatro horas de negociación las partes convinieron en establecer una mesa de negociación para definir si el servicio que presentan las aplicaciones es legal y, en caso ser así, buscar que exista una competencia leal; con esa promesa los inconformes se comprometieron a no realizar más marchas.

Para las 18:00 horas liberaron las vialidades que tuvieron asfixiadas con miles de automovilistas que padecieron el caos.