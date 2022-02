Taxistas bloquean autopista Tenango-Ixtapan de la Sal

TENANGO, Méx., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Desde las 05:00 de la mañana de este viernes más de 300 taxistas de nueve municipios del sur del Estado de México bloquean el tránsito por la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal en contra de operativos de la Secretaría de Movilidad y la Fiscalía General de Justicia, por lo anterior cuatro empresas de transporte foráneo anunciaron la suspensión de corridas hacia la región mexiquense.

El caos vehicular hacia esa zona generó filas kilométricas de trailers de carga, autobuses y vehículos particulares. "Es imposible pasar, no imaginamos que pasaría esto", dijo uno de los conductores.

Los operadores se apostaron en la caseta localizada a la altura del kilómetro 42.7 de la Autopista en dirección al municipio Ixtapan de la Sal y amagaron con impedir el paso por la carretera. Informaron que pertenecen a diversos sitios y organizaciones que prestan servicio en Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Coatepec Harinas, Zacualpan, Almoloya de Alquisiras y Texcalyacac.

Por su parte, Odilón López Nava, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat), informó que debido al bloqueo suspendieron las corridas Flecha Roja, Zinabus, Excelencia y TEO, lo que significan pérdidas por hasta dos millones de pesos, aunque calaró que para cuantificar con precisión es necesario esperar, toda vez que es viernes y es de los días más importantes para el comercio, turismo, floricultores, ganaderos, productores de aguacates, frijol, café, entre otros, además que en fin de semana viajan cerca de cuatro mil personas hacia esa región solo en transporte foráneo.

En entrevista, dijo que determinaron cancelar los viajes por la autopista federal en dirección a Villa Guerrero, Tenancingo e Ixtapan de la Sal, y calificó los reclamos como "injustificados, ilógicos".

Explicó que la organización de taxistas no puede violar la ley, y la autoridad no puede ignorar que impedir el paso por la vía es un delito, por lo que pidió que la Guardia Nacional actúe y retire a los manifestantes.

"Un concesionario no puede estar bloqueando vialidades, se contradicen, unos dicen que reclaman el maltrato de la Secretaría de Movilidad cuando están en un proceso de atención de diversos trámites, por ese lado no les asiste la razón; por otro lado dicen que los operativos que emprendió la autoridad estatal y la Fiscalía General de Justicia, pero todos estamos en un estado de derecho, para eso están los procedimientos, sus demandas son injustificadas", apuntó.