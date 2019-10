Taxistas cancelan bloqueos de vialidades en la CDMX este lunes

El Gobierno de la Ciudad de México e integrantes de organizaciones de taxistas llegaron a un acuerdo para que este lunes no haya ningún bloqueo de vialidades con sus unidades debido a que sostendrán mesas de diálogo para que sean atendidas sus demandas.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el acuerdo fue con Taxistas Unidos por México, que anunciaron el pasado 14 de octubre nuevos bloqueos para exigir que haya un incremento a las tarifas y regulación de aplicaciones como Uber, Didi y Easy Taxi.

"Queremos anunciar, de manera conjunta, que la movilización programada por taxistas para el día de mañana no se llevará a cabo y que el objetivo fundamental de todas las acciones que se impulsan desde el Gobierno es ofrecer un mejor servicio a la población", dijo Rodríguez.

La manifestación estaba prevista desde el Hemiciclo a Juárez al Congreso de la Ciudad de México, afectando vialidades como Avenida Juárez, Eje Central, Donceles y Allende.

En ese sentido Ignacio Juárez, coordinador de la organización, dijo que realizarán únicamente una concentración en el Congreso de la Ciudad de México, a diferencia del Movimiento Nacional Taxista que bloqueó las principales avenidas de la Ciudad de México el 7 de octubre pasado.

El objetivo será presentar una iniciativa en el Congreso local para mejorar la seguridad en transporte público, ello mientras se realiza la comparecencia del titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous.

En tanto, el subsecretario de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Brando Flores, informó que este acuerdo es resultado del diálogo y de la racionalidad que el gobierno tiene en el centro de la ciudadanía por lo que no quieren afectar el desempeño de la vida cotidiana.

El director general de licencias y operación de transporte vehicular, Carlos Augusto Morales, comentó que se encuentran analizando la manera de regularizar a los taxis piratas, sin que esto signifique aumentar el número de concesiones.