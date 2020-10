Taxistas de la CDMX exigen desaparecer servicios de transporte por aplicaciones móviles

Los taxistas que desde las cinco de la mañana protestan por diferentes calles de la CDMX, exigiendo que las autoridades locales suspendan los servicios de transporte por aplicación como Uber, DIDI, Cabify y otras, amagaron con mantener el cierre de calles e incluso, permanecer todo el día o el "tiempo que sea necesario", hasta que sean atendidas sus quejas.

Así lo manifestó, Ignacio Rodríguez, líder de taxistas, luego de concluir el mitin en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde destacó que las servicios por aplicación les han "quitado" hasta el 60% de la clientela y que de seguir con ese ritmo, en poco tiempo, los taxis convencionales podrían entrar en crisis.

"Estamos esperando la comisión que está por entrar a una reunión en la Secretaría de Gobernación, pero de una vez dejamos en claro que no nos vamos a retirar hasta que de verdad nos atienden y solucionen, siempre nos dan atole con el dedo y pensaron que como no habíamos salido, ya nos habíamos calmados, pero no, no salimos por la pandemia".

"Ya teníamos avances con Rosa Isela, pero ahora todo se vino abajo y vamos a empezar de cero, pero no nos importa, aquí vamos a seguir", detalló el líder de taxistas.

De momento, la parte más afectada por esta protesta es la zona centro, debido a que más de 500 vehículos tomaron Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, provocando afectaciones vehiculares en todo ese sector.