"Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado", dice AMLO a sus adversarios

"Nuestros adversarios quieren que nos vaya mal y no voy a dejar de mencionarlo porque los conozco. Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado", dijo el mandatario desde Zapotlán de Juárez, en el estado de Hidalgo, donde celebró la reunión de seguridad diaria.



El pasado 30 de abril, se dio a conocer que el producto interno bruto (PIB) de México aumentó un 0.2 % anual el primer trimestre, pero cayó un 0,2 % en comparación con el último trimestre de 2018, lo que llevó a analistas a alertar sobre una posible recesión.



"Ya sé que traen esta cantaleta que no obedece a la realidad. Va muy bien la economía de México", indicó el mandatario, que resaltó, como otras veces, la fortaleza del peso mexicano o la estabilidad inflacionaria.



Además, aseguró que si bien la bolsa mexicana encadena 11 jornadas de pérdidas -no visto desde 1981- esto se deber a factores exógenos que impactaron también en otras bolsas.



Además, acusó a ciertos periodistas y columnistas de atacar al Gobierno porque ahora no se benefician ni cobran de él.



"Esto es un invento, la economía está muy bien", apuntó el mandatario, que este miércoles alargó su conferencia matutina diaria hasta las dos horas.



Sobre la suspensión del acuerdo de exportación del tomate mexicano por parte de Estados Unidos atribuyó la decisión a una medida "política-electoral" del país vecino.



Baja 95 % robo de combustibles

López Obrador presumió el descenso del 95 % en México desde noviembre a abril gracias al combate frontal impulsado desde el Gobierno.



"En noviembre llegamos a tener 80 mil barriles robados y ya estamos en 4 mil barriles en promedio, en abril. Es una disminución del 95 %", indicó desde Hidalgo, uno de los estados donde se sustrae ilegalmente más gasolina.



En su turno de palabra, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, destacó que se debe reforzar la seguridad en el estado para que este continúe siendo uno de los que registra menos delitos y mayor "paz social".



Sobre el robo de hidrocarburos, uno de los mayores problemas de la región, se han recuperados más de 4.1 millones de litros, y también se ha logrado detener a más ladrones de combustible.



Este diciembre, una explosión durante el robo de combustible en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio hidalguense de Tlahuelilpan provocó la muerte de 135 personas.



Cancelación reforma educativa

Este miércoles inicia un periodo extraordinario en el Congreso en el que se debatirá, entre otros asuntos, una nueva normativa que ha de cancelar la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).



"Ojalá se apruebe la cancelación de la mal llamada reforma educativa y lo más importante, que nunca jamás se humille y ofenda a los maestros", reiteró el también líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que negó además que los docentes busquen controlar plazas y nóminas.



Una nueva iniciativa de reforma impulsada por el nuevo gobierno no logró a finales de abril ser aprobada por el Senado y fue devuelta a la Cámara de Diputados para ser modificada, y se espera que este miércoles finalmente reciba luz verde.



Lavado de dinero en Universidad de Hidalgo

El Gobierno de México informó este martes del bloqueo de varias cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por un presunto lavado de dinero.



López Obrador indicó que se investigará el asunto porque hay acuerdos internacionales sobre lavado de dinero que se deben cumplir.



"Si hay una orden, un aviso de circulación de dinero, y no hacemos nada, cualquier gobierno extranjero nos señalaría por encubrimiento, y eso no", concluyó.



Cantar el himno nacional:

Recientemente, varios medios señalaron que el presidente no cantaba el himno nacional en los eventos oficiales.



"Pues ya lo voy a cantar", bromeó este miércoles el mandatario, y dijo ser muy respetuoso de las instituciones y de la bandera.