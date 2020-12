Te decimos cómo obtener tu licencia digital de manejo de CDMX

Los teléfonos móviles se han convertido no sólo en una herramienta para realizar llamadas o conectarse a internet, sino también para almacenar información, e incluso, realizar trámites. La gran oferta de aplicaciones móviles lo han hecho posible. Ahora, en la CDMX los ciudadanos podrán traer en su teléfono móvil, la licencia digital de conducir.

El 13 de diciembre de 2020 se anunció que las personas ahora podrán generar su licencia de conducir digital Tipo A en la página tramites.cdmx.gob.mx y mediante el módulo de Wallet CDMX de la App CDMX, una aplicación para Android y iOS. Esta nueva función tiene el objetivo de que las personas puedan tener una réplica electrónica -sin costo adicional- del documento plástico.

Esta licencia digital "permite avanzar en la digitalización de trámites que se llevan a cabo en la Ciudad de México", según mencionó Claudia Sheinbaum. Además de que "contribuye a evitar que las personas tengan que hacer largas filas en oficinas gubernamentales y salir de sus casas durante la alerta de emergencia por Covid-19". Nadjeli Valentine Babinet Rojas, directora general de Licencias y Operación del Transporte Vehicular de Semovi, explicó que la licencia digital consta de tres fases que inician esta semana.

Estas 3 fases son: 1) versión de la licencia digital para tarjetas vigentes y con datos completos de Semovi; 2) renovación y licencia digital para casos con fotografía e información completa en las bases de datos; y 3) renovación de licencia con constancia de renovación temporal (sin licencia digital) para las demás licencias Tipo "A".

Es importante mencionar que el trámite de la licencia digital solo aplica para licencias expedidas actualmente. Las licencias de manejo nuevas, deberán seguirse tramitando de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Semovi. ¿Cómo realizar el trámite del documento digital? Para poder contar con la versión digital de la licencia de conducir mediante el uso de la aplicación móvil de CDMX, los usuarios deberán seguir los pasos descritos a continuación:

1. Descargar la APP CDMX desde la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil. La app está disponible para iOS y Android.

2. Crear una cuenta dentro de la aplicación. Para hacer eso, deberán presionar sobre el icono de un engrane en la esquina superior derecha. Después, necesitan hacer click en la opción de "crear una cuenta" que se encuentra en la parte de abajo de la pantalla. Posteriormente, deberán llenar los campos con la información requerida (nombre completo, curp, teléfono, contraseña). Al terminar de llenar los campos, y haber leído y aceptado términos y condiciones, presionar sobre el botón verde que dice "crear cuenta".

3. Seleccionar la pestaña Wallet CDMX. Después de haber creado una cuenta, volver a la página de inicio y buscar el bloque que se llama Wallet CDMX.

4. Agregar credencial. Una vez dentro de la cartera digital de CDMX, se debe agregar la licencia de conducir del usuario. Para hacerlo, se debe hacer click sobre el botón verde que dice "agregar credencial".

5. Seleccionar tipo de credencial a agregar. Después de haber presionado la opción de "agregar credencial" en el paso anterior, los usuarios se encontrarán con dos nuevas opciones sobre el documento a agregar. Deberán seleccionar la aplicable; ya sea licencia de conducir o credencial de funcionario.

6. Introducir información requerida. Para poder agregar la credencial, se deberá ingresar el folio localizado en el plástico de la licencia de manejo del usuario de quien se introdujo información en el punto número 2. Una vez se haya introducido el folio, se debe hacer click en el botón verde que dice "agregar credencial".

Después de realizar estos 6 pasos, es necesario seguir las instrucciones en pantalla restantes para poder concluir el trámite. ¡Y listo! Ahora cuentan con la licencia de manejo digital.



Otras especificaciones sobre la licencia digital

Es importante recalcar que, según lo explicado por el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, este trámite digital será únicamente para las licencias de conducir Tipo A vigentes. Las permanentes y aquellas que no cuentan con una fotografía reciente deben actualizar sus datos ante la Semovi para poder generar el documento electrónico. Además, el director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark, explicó que si la licencia física se encuentra vencida, "a partir del miércoles se podrá circular con la licencia digital con vigencia de tres años generada en la APP CDMX", una vez se realice el pago de derechos correspondiente.

Asimismo, se precisó que "a partir del próximo viernes se habilitará en tramites.cdmx.gob.mx la opción para descargar una constancia de un documento PDF donde viene renovada la vigencia. Mientras tanto deberán portar su plástico para seguir circulando". Esto para quienes no cuenten con su fotografía y datos biométricos actualizados.