Ciudad de México.- Con una foto de perfil al lado de Hugo, Maureen Amaro Fernández, madre del adolescente asesinado en fiesta clandestina en el municipio de Jilotzingo, despidió a su hijo con enternecedoras palabras y la advertencia a su presunto asesino de encontrarlo, para hacer justicia.

La mujer, de nacionalidad cubana, dio a conocer la muerte de Hugo al publicar el pasado 3 de abril una imagen del supuesto asesino de su hijo y acompañó la foto con el siguiente texto: "Me mataron a mi hijo pero no vas encontrar piedra donde esconderte que no te encuentre, voy hacer justicia a mi hijo, Huguito hijo mío vuela alto te amo cucuruchito de maní, te espero en el sol, te amo, eres el amor de mi vida".

"¡Justicia para Hugo!" es el grito que retumbó desde las 09:30 horas, en bloqueo de Periférico Norte, que ha paralizado el poniente del Valle de México durante casi todo el martes, donde familiares y amigos del menor de 15 años de edad exigieron la detención del presunto guardia de una fiesta clandestina quien lo sujetó del cuello y lo cortó con un vaso de vidrio, según testigos.

"¡Denme al asesino de mi hijo y yo me voy!", afirmó su padre, el médico Héctor Hugo Carbajal Aguilar; mientras que su madre, Maureen Amaro Fernández se hincó "¡para pedir justicia!" frente al representante del gobernador mexiquense, el subsecretario de gobierno Ricardo de la Cruz Musalem.

La fila de vehículos detenidos es kilométrica desde el Parque Naucalli hasta Cuautitlán Izcalli y rumbo a la CDMX el colapso vial es de más de 10 kilómetros.