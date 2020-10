Tec de Monterrey califica de "discriminatoria" cancelación de apoyos de Conacyt

Investigadores del Tec de Monterrey que también forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) emitieron un comunicado en el que calificaron de "discriminatoria" la cancelación de apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Cabe recordar que la semana pasada legisladores del Senado de la República avalaron la extinción de 109 fideicomisos, entre los cuales, se desaparece el apoyo para ciencia. El Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, destacó que con ello se generarían ahorros por 68 mil 400 millones de pesos.

Desde antes, el Conacyt comenzó a cortar el flujo de recursos para diversas universidades.

Investigadores advierten sobre retroceso por cancelación de apoyos

En ese contexto, los investigadores del Tecnológico de Monterrey, indicaron que, junto con colegas de otras universidades, institutos y centros de investigación públicos y privados, han realizado aportaciones en diversas áreas que aportan a la solución de "los grandes retos que enfrenta" el país.

"En días anteriores, no obstante, fuimos informados por parte de nuestra institución de la decisión del Conacyt de no renovar el convenio institucional con el que actualmente cuenta el Tecnológico de Monterrey lo que pone en un alto riesgo los estímulos económicos que a través de convenios individualizados, recibimos los investigadores de acuerdo con el nivel que hemos alcanzado en el SNI", se lee en el documento.

Los especialistas señalan que muchos optaron "por un plan de vida ligado a la investigación", por lo que dependen de manera importante del estímulo que otorga el Conacyt y que la decisión de cancelar los apoyos "podría generar la pérdida de perfiles valiosos, no solo para las instituciones, sino para la sociedad misma".

Por lo anterior, señalaron que la cancelación de los estímulos económicos implicaría una afectación "clara de derechos y un trato discriminatorio".