Teletrabajo será alternativa para mejorar condiciones: Unidem

El 45% de las empresas de la Unión Industrial del Estado de México (Unidem) en la que laboran más de 150 mil empleados mantendrán sus labores "home office" en las áreas administrativas para evitar contagios de Covid-19, no obstante que el semáforo epidemiológico en el Estado de México se encuentra en naranja desde hace dos semanas.

"A nivel nacional, según un estudio de la UNAM, 8 de cada 10 empresas tienen a colaboradores haciendo teletrabajo. En el caso de las empresas agremiadas a la Unión Industrial esta proporción es casi de la mitad, ya que en su mayoría se trata de empresas medianas y grandes, que son las que más recurren a este tipo de trabajos para para seguir operando labores administrativas", dijo el director general, Francisco Cuevas Dobarganes.

Más del 80% de los puestos de trabajo no se pueden realizar de manera virtual porque los obreros tienen que desempeñar su labor de manera presencial, pues tienen que operar maquinaria para su actividad productiva.

"El teletrabajo ha servido para evitar contagios y además, tiene muchos beneficios tanto para las empresas como para las personas, ya que no se pierde tiempo ni dinero asociado con el transporte y la empresa tiene menos gastos relacionados con la presencia en la empresa de sus empleados administrativos", explicó el director de Unidem.

El líder empresarial estimó que cuando se supere la pandemia, el 20 % de las industrias continuará con este esquema de trabajo a distancia.

La Unidem impartió un curso virtual sobre teletrabajo, impartida por el especialista Ismael Alejo Ferreira, de la Firma Ferreira Consultores para orientar a los socios sobre cómo eficientar este mecanismo de trabajo a distancia.

Ismael Alejo precisó que a nivel internacional solo el 18 % de las empresas pudieron acceder al teletrabajo, por eso la mayoría de las PyMES ya no están funcionando porque no tienen forma de adquirir un servidor, comprar computadoras así como la infraestructura para implementarlo.

Este mismo año, en septiembre y octubre, deberá aprobarse la regulación del teletrabajo par que se implemente una Norma Oficial Mexicana sobre el espacio y herramientas de trabajo, dijo.

Cuevas Dobarganes consideró que faltarán entre 7 a 12 meses para que las actividades laborales puedan regularizarse a los niveles de principios del 2020, mientras no exista una vacuna confiable y se aplique a más del 70 % de la población, por lo que Unidem mantendrá actualizados a sus socios sobre la implementación del "home office".

"A los trabajadores administrativos se les ha protegido con teletrabajo, pero al terminar la pandemia, seguirá siendo una opción viable para las empresas, por las bondades de costo y rendimiento que implica, a lo que habrá que agregar las ventajas de tiempo, familiares, ambientales y en la reducción de tráfico", dijo.