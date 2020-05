Televisa transmitirá 'Aprende en Casa' de la SEP desde este 8 de mayo

A partir de este viernes 8 de mayo, Televisa retransmitirá los contenidos del programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para llegar a las entidades donde no hay televisión pública en el sistema abierto. "La SEP y Grupo Televisa alcanzaron una acción conjunta para llevar el programa de aprendizaje a distancia, Aprende en Casa, a aquellos lugares donde la televisión pública no cuenta con cobertura", explicó la dependencia federal. Con el acuerdo se pretende que a través de las estaciones de Televisa lograr alcanzar a más de 7.2 millones de personas que no tenían acceso a la cobertura educativa emergente de la SEP.

Las 16 estaciones que Televisa ha facilitado, así como su capacidad de antenas en tierra y satelitales, permitirá que los programas educativos de la SEP, ahora televisados, sean vistos en diversas zonas de Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. "(Ante) la importancia de generar las mismas posibilidades de continuidad educativa, la SEP cuenta con el apoyo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México; el canal del Poder Judicial Federal, JusticiaTV; los sistemas de televisión de paga: Total Play, Dish, Izzi, SKY, Cablemas, Axtel, Megacable y Claro Video", dijo la dependencia federal en un comunicado. Además, se incorporan a la tarea TV UNAM, DGTV, el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.