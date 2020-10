Tema de los feminicidios, en las "mañaneras" de AMLO

A ocho meses de que Frida Guerrera cuestionara al presidente Andrés Manuel López Obrador por qué no dedicaba un día para hablar del tema del feminicidio en las conferencias mañaneras, este viernes, el titular del Ejecutivo federal dijo que una vez al mes, en ese espacio de Palacio Nacional, se dará información sobre el tema y sobre la violencia de género.

En la mañanera de este viernes, la comunicadora Frida Guerrera cuestionó a López Obrador sobre estos temas, que deberían tener espacio en la agenda política del país.

-"Pero ¿sí podría ser posible que fuera este informe mensual, de la Secretaría de Gobernación, y de las mujeres que acompañan cada mes?", preguntó la cronista de feminicidio.

-"Sí, claro que sí, que vengan aquí una vez al mes", respondió el Presidente, quien destacó la labor de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en estos temas.

Asimismo, a través de sus redes sociales, Frida Guerrera celebró con un GIF de Shakira que López Obrador "dio un sí contundente" a esta información mensual.

El 14 de febrero pasado, Frida Guerrera cuestionó al Presidente por qué se desviaba del tema del feminicidio ante protestas de mujeres y por qué no dedicaba un día a la semana para hablar del tema.

"Concretamente, ¿qué es lo que se está haciendo?, ¿por qué no dedicar un día a la semana para hablar de tema?, porque es un tema de emergencia nacional", refirió en esa ocasión Frida Guerrera.

"El feminicidio existe, no podemos negarlo jamás, nunca. La sensación ahorita otra vez ojalá no sea la de una doble realidad. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020, más de 300 homicidios si hablamos en general.

"¿Por qué no existe, así como existe una fiscalía antisecuestro especializada para ese tema, por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio?

Está Fevimtra ¿para qué sirve?, ¿cuál es la función de Fevimtra?

"Creo que nos falta y a las autoridades les falta mucho. Perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine justamente, a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres. Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación", expresó en esa ocasión la comunicadora.

"No es de un año, nosotros no venimos... Frida Guerrera no viene denunciando el tema de feminicidio desde 2019, lo vengo haciendo desde hace muchos años y la respuesta a veces es esa: nula y oídos sordos", agregó.

Al respecto, López Obrador se pronunció en contra del feminicidio.