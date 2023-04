Temas que se abordarán en la reunión interparlamentaria México-EU

A-AA+

Seguridad, migración, tráfico de armas, diferencias en materia energética y maíz transgénico, así como el tráfico de fentanilo, serán algunos de los temas que legisladores de México y Estados Unidos abordarán en la próxima Reunión Interparlamentaria que se realizará en la última semana de junio próximo.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Héctor Vasconcelos, detalló que el encuentro se realizará en la ciudad de Washington D. C., capital de Estados Unidos.

El senador de Morena destacó la necesidad de reanudar estos encuentros luego de que la pandemia de Covid-19 los interrumpió por más de dos años, para llevar a la mesa de discusión temas prioritarios para ambos gobiernos.

Recordó que esas reuniones comenzaron en febrero de 1961 y han permitido dar seguimiento a diferentes temas, como las amenazas regionales, el intercambio comercial, migración, seguridad fronteriza, tráfico de drogas y medio ambiente, entre otros.

Vasconcelos confió en que en la interparlamentaria los y las legisladoras mexicanas olvidarán sus ideologías y diferencias partidistas para cerrar filas en torno a la defensa de los intereses nacionales y de nuestra soberanía, luego de que algunos congresistas de Estados Unidos presentaron una iniciativa que busca que el Ejército de ese país combata al narcotráfico en territorio mexicano.

El senador aclaró que existe unas excelentes relaciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden, en su calidad de jefes de Estado, por lo que la relación bilateral debe continuar por el camino de la comunicación, la tolerancia y el entendimiento, con respeto a la soberanía de cada país.

"En algún momento han existido momentos ríspidos con algunas agencias y legisladores de ese país, pero no significa que tengamos roces con la Casa Blanca, porque ambas partes hemos tenido un gran cuidado en que no se dañe o vulnere la columna dorsal que es la relación del gobierno mexicano y estadunidense", puntualizó.

Para muestra, dijo, durante su última visita a México, el responsable para el Clima, de Estados Unidos, John Kerry, sostuvo que percibe sabiduría en el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador porque quiere deshacer algunos errores del pasado para promover los intereses del pueblo.

Sin embargo, Héctor Vasconcelos reconoció que los próximos meses, hasta que se realicen las elecciones en Estados Unidos, serán complicados, porque algunos estadunidenses continuarán con posturas en contra de México con el fin de obtener votos en los comicios de noviembre.

"Esto no va a afectar la relación entre los dos países, porque ambos gobiernos están interesados en sostener y preservar el T-MEC, para que dé sus mejores frutos y para ello es necesario que la relación de ambos pueblos siga funcionando, independientemente de las cuestiones electorales que durante un año y medio seguirán presentándose", sostuvo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.