Temblor en Oaxaca: Detalles del sismo de magnitud 5.2
El Sismológico Nacional informa sobre el sismo en Pinotepa Nacional
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sismológico Nacional informó que a las 16:33 horas de este lunes 8 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 5.2 a un kilómetro de Pinotepa Nacional en Oaxaca.
Según usuarios en redes sociales, el sismo se sintió en zonas de la Ciudad de México.
no te pierdas estas noticias
Temblor en Oaxaca: Detalles del sismo de magnitud 5.2
El Universal
El Sismológico Nacional informa sobre el sismo en Pinotepa Nacional
Mes del testamento: ¿qué ocurre si no se realiza?
El Universal
Descubre por qué es esencial realizar un testamento para evitar disputas familiares.
Programa piloto de plataformas digitales impulsa creación de empleos en México
El Universal
El sector laboral mexicano experimenta un crecimiento histórico gracias a la implementación de plataformas digitales