Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Temblor en Oaxaca: Detalles del sismo de magnitud 5.2

El Sismológico Nacional informa sobre el sismo en Pinotepa Nacional

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 05:10 p.m.
A
Temblor en Oaxaca: Detalles del sismo de magnitud 5.2

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sismológico Nacional informó que a las 16:33 horas de este lunes 8 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 5.2 a un kilómetro de Pinotepa Nacional en Oaxaca.

Según usuarios en redes sociales, el sismo se sintió en zonas de la Ciudad de México.

