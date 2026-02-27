Temen colectivos que se compliquen sus búsquedas

Guadalajara, Jal.- La violencia que desató la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, durante el operativo para capturarlo, complicará por un tiempo las labores de los colectivos que buscan a las personas desaparecidas, señalaron integrantes de las agrupaciones Luz de Esperanza y Entre Cielo y Tierra Buscando a Nuestros Tesoros.

Consideran que es momento de que el Estado intensifique las búsquedas en vida, y se decida a resolver el tema de las desapariciones.

"La Comisión Nacional de Búsqueda canceló todas las acciones de búsqueda en el país; entonces no hay una certeza de cuándo se vayan a iniciar las acciones en este sentido por parte de la Comisión Nacional. Aquí, en Jalisco, ya se levantó el código rojo y esto significa que ya se pueden realizar las acciones de búsqueda, pero el problema es que hay muchos puntos que necesitan trabajarse en acompañamiento de la Guardia Nacional o de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional]", indicó Héctor Flores, de Luz de Esperanza.

Señaló que, incluso, hay temor de que las desapariciones puedan incrementarse debido a posibles reacomodos de los grupos criminales y a la violencia que se deriva de esos enfrentamientos.

"Generalmente, después de este tipo de situaciones hay ataques entre las mismas organizaciones para seguir compitiendo el poder y, pues, de lo que tenemos miedo, más bien, es que se vaya a disparar el tema de las desapariciones y la violencia contra la población civil", dijo.

Para Martha Leticia García, del colectivo Entre Cielo y Tierra, lo ocurrido el domingo pasado dificultará las búsquedas.

"Sabemos que con la inseguridad que hay por estos cárteles tan poderosos en el país se nos van a dificultar de momento las condiciones de seguridad en nuestras búsquedas", reiteró.