Temi fue apuñalada hasta morir frente a sus hijos en el Edomex y el agresor sigue libre

Temimut Castro Reynaga, de 33 años, fue asesinada el 26 de diciembre del año pasado en el municipio de Chalco, en el Estado de México. Su agresor, Marco Antonio "N", alías "Pacorrito", fue denunciado por vecinos y familia de la víctima el día que ocurrió el feminicidio, pero las autoridades no levantaron ningún acta en su contra y se dio a la fuga, acusaron.

Maribel Reynaga, madre de Temi, como le decían de cariño, solicitó ayuda a las autoridades, pues hasta el momento el único apoyo que ha recibido ha sido por parte de Fabiola Villa, integrante de la organización no gubernamental "Amor y Rabia", de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de México.

Actualmente el caso lo lleva la Fiscalía Especializada de Feminicidios en Tlalnepantla, en donde se ha topado con distintas omisiones e irregularidades. Por ejemplo, jamás se reunió con algún abogado que por derecho le corresponde.

"De dos licenciados que supuestamente la Fiscalía manejó para el servicio de la familia, según ellos gratuitamente, nunca los conocí y no tuve respuesta de nada", acusó.

Fabiola Villa, abogada de la familia, mencionó que las autoridades municipales de Chalco son indiferentes a los feminicidios que ocurren en esa localidad y que en tiempos electorales es peor.

"Aquí y en todos los municipios los presidentes municipales se hacen a un lado porque dicen que no tienen una responsabilidad como tal, y menos en estos momentos que estamos en tiempos electorales. Lo que les interesa es ganar los votos necesarios para seguir acumulando riqueza, no les importamos nosotras las mujeres", denunció la abogada, cuya organización ha dado el acompañamiento a la familia de Teminut.

La familia de la víctima denuncia que las autoridades dejaron libre a Marco "N", quien apuñaló a Temimut frente a sus hijos hasta matarla. Gracias a que la señora Maribel comenzó a difundir el feminicidio de su hija en redes sociales y al apoyo de la abogada Villa, se ha logrado una orden de aprehensión en contra de él.

La abogada de derechos humanos ha tomado el caso, ha engrosado la carpeta de investigación y ahora buscan enfocarse en la autorización de un boletín de recompensa, mismo que la Fiscal responsable de feminicidios en Tlalnepantla, Irma Millán, le prometió a Maribel durante una reunión virtual.

"Lamentablemente estoy muy enfadada, este individuo sigue en la calle cuando no tenían porque ser así" recriminó Maribel.

Hasta el momento, la Fiscalía Central de Género de la FGJEM no ha dado la autorización para emitir un boletín de recompensa por la captura de Marco "N", por lo que Maribel, con sus propios recursos, ha salido a pegar hojas con la fotografía del agresor para lograr su captura.

De acuerdo con la abogada Fabiola Villa, las solicitudes de recompensa se manejan "hasta en dos días" después de la denuncia y la familia cuenta con el oficio de acuse de recibido para que puedan conceder la recompensa por parte del Estado de México, la cual equivaldría a 300 mil pesos para aquella persona que proporcione datos que puedan dar con la captura de Marco "N".

TEMI FUE ASESINADA FRENTE A SUS HIJOS

El 26 de diciembre del 2020 Temimut se encontraba en su casa, ubicada en la colonia Casco de San Juan. Estaba con sus hijos cuando Marco "N" llegó, la sacó de su casa, discutió con ella y la apuñaló hasta matarla.

Sus hijos, Éder, de 15 años, Leonardo de 13 y Megan de 11 años junto con un amigo, Felipe Pérez, fueron testigos del feminicidio e intentaron defenderla. Pero Marco "N" amenazó con hacerles daño.

Temi quedó tendida sobre el asfalto.

En la carpeta de investigación omitieron que la víctima había sido golpeada y le hacía falta una muela, otra irregularidad que la madre ha denunciado.

Vecinos de la colonia en donde ocurrió el feminicidio y donde también vivía el agresor contaban con cámaras de videovigilancia. Yetur Castro, hermano de Temimut, logró ver el video en donde Marco "N" llegó ensangrentado a su domicilio a bordo de una motocicleta y momentos más tarde salió con ropa distinta.

Después José de Jesús, la expareja de la víctima y hermano de Marco "N", escondió la motocicleta en un terreno baldío ubicado metros más adelante.

De este video sólo queda un pedazo que fue editado porque los vecinos piden una orden judicial para poder entregarlo a la familia de Tami, dicen que no quieren problemas con nadie.

La hermana de Temimut detalló que el feminicida se trata de su excuñado, quien estaba obsesionado con la víctima. Ella vivía violencia intrafamiliar por parte de su expareja, motivo por el cual lo abandonó y decidió regresar con su madre.

Los días 15 y 19 de febrero la familia realizó una marcha para exigir justicia en los municipios de Chimalhuacán y Tlalnepantla, respectivamente.

Maribel sólo quiere que el feminicidio de su hija no quede impune, pues teme que Marco "N" se haga pasar por su hermano José de Jesús, ya que ambos son muy parecidos. La diferencia es que José de Jesús perdió la pierna derecha en un accidente.

Agregó que confía en la justicia, pero teme que el mal trabajo de las fiscalías y los ministerios públicos sigan entorpeciendo la investigación; no quiere cansarse ni que las mismas autoridades sigan "poniendo piedras en el camino".

"Somos gente que cree en la justicia, pero la manera en la que trabajan las fiscalías y los ministerios públicos están manchando todo. No quiero que mi caso quede impune. Aunque sé que aunque Marco Antonio se encuentre tras la cárcel no me va a devolver nunca más a mi hija, sí me va a devolver el confiar en la las autoridades", mencionó Maribel.

OTRA VÍCTIMA DE MARCO ANTONIO

Mediante la etiqueta #JusticiaParaTemi, su familia comenzó a publicar imágenes de Marco "N" en redes sociales, logrando que varias personas de la zona suroriente del Estado de México conocieran el caso, entre ellas una joven que reconoció a este sujeto y le escribió a Noemí Castro, hermana de Temi, para contarle que fue agredida sexualmente por él y a pesar de haber levantado una denuncia en la Fiscalía de Amecameca, las autoridades tampoco le dieron respuesta.

La madre de Temi contó que la joven, quien presuntamente fue agredida sexualmente por Marco hace cinco años, está dispuesta a apoyarla para dar con el paradero del sujeto. Detalló que cuenta con una imagen de la denuncia que levantó en aquel entonces, aunque para la Fiscalía de Amecameca sea un documento extraviado.

Maribel no tiene miedo a quedarse callada, está dispuesta a ir a donde tenga que hacerlo, visitar todas las instancias correspondientes y nuevamente hacer un llamado al Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo. Prevé llegar hasta con el Presidente Andrés Manuel López Obrador si no obtiene una respuesta.

"Aquí en Chalco no hacen las cosas, no salen bien porque todo lo hacen mediante la corrupción. Si al señor Alfredo del Mazo le vale un cacahuate la vida del ser humano, aquí en Chalco quiero que sepa que a mí no me va a parar nadie", aseguró.

Información de Radio Comunitaria de Chalco