Temo que populismo de AMLO nos lleve a la dictadura: Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, manifestó que teme que el "populismo de AMLO nos conduzca nuevamente a la dictadura perfecta".

El escritor dio cuenta de su inquietud porque con el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, México retroceda, nación a la cual ve mal y "quisiera que jugara un papel fundamental".

"Quiero mucho a México y lo veo mal, quisiera que este país jugara un papel fundamental en América Latina", indicó el escritor nacionalizado español en el marco de su conferencia "El muro que tiraron las ideas" en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

En la charla el novelista aseguró que Chile estaba cerca de convertirse en un país de primer mundo y no tiene una explicación de lo que sucede en la nación sudamericana donde ha habido manifestaciones a partir del alza en el boleto del metro.

Añadió que para él Chile parecía un ejemplo maravilloso de América Latina, pues durante su sistema democrático es que volvió a funcionar y acabar con la pobreza extrema.

El autor aseguró en charla con el periodista Sergio Sarmiento que el muro que dividió Alemania no solo significó la unificación del país europeo, sino el desplome de la Unión Soviética. Además indicó que el Muro de Berlín cayó por su incapacidad de satisfacer los anhelos de sus multiples poblaciones y por tener un modelo económico que no era viable.

En la conferencia denominada "El muro que tiraron las ideas" Vargas Llosa agregó que lo sucedido del 13 de agosto de 1961 al 9 de noviembre de 1989 también significó la caída del comunismo, idea que él consideró fantasía.

El comunismo "era una fantasía y la cultura de la libertad tuvo que enfrentarse a esa fantasía. Quienes viven en esta época no saben hasta qué punto perdió frente al ideal comunista".