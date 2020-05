Temor a contagios provoca pleito entre dos municipios yucatecos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intervinieron para evitar que el disgusto entre pescadores de Dzilam de Bravo y pobladores del municipio Dzilam González, Yucatán, se saliera de control debido a que la gente de este lugar no quiere que vayan pescadores ante el temor del contagio del Covid-19.

Los hechos ocurrieron en el entronque de la carretera federal entre ambos municipios, donde los policías detuvieron al líder de los inconformes porque accionó una arma de fuego.

De acuerdo con el reporte de la SSP se trata de Jesús "N", el "Chiva", a quien le encontraron en su poder un arma de fuego 9 milímetros y que fue trasladado ante las autoridades ministeriales.

A pesar de que los habitantes de Dzilam González (pueblo cercano a Dzilam de Bravo de la costa yucateca) han solicitado permiso a las autoridades de Dzilam de Bravo para ir a pescar y apoyarse en su economía, se les ha negado porque no se permite entrar a nadie a ese lugar por temor a contagios de coronavirus. Por ello, desde el sábado pasado mantuvieron cerrada la carretera federal.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado y SSP ya tienen ubicado a los demás manifestantes que serán detenidos por bloquear una carretera federal y romper una tubería de agua potable estatal.

En la zona permanecieron elementos de la Policía Estatal, así como de la Guardia Nacional, y no se logró un acuerdo entre las autoridades de ambos municipios para determinar si se abre la pesca a los pobladores de Dzilam González. Se dijo que los alcaldes tanto de Dzilam González como de Dzilam de Bravo, dialogarán para encontrar una solución.

En Yucatán se ha dado el caso de que pobladores de varios municipios rurales han decidido cerrar el paso a pobladores de otros sitios por temor a que lleven el contagio del coronavirus.