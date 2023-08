"Tenemos como 1.5bdp en empresas públicas nuevas": AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que con la compra de Mexicana de Aviación, el valor de las nuevas empresas creadas bajo su gobierno suman más de 1.5 billones de pesos para el Estado mexicano.

En conferencia de prensa, el mandatario federal destacó que en su administración no se han vendido empresas públicas sino al contrario, se han comprado, como es el caso de la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas.

"Fíjense que estaba yo haciendo cuentas y ya tenemos como un billón 500 mil millones en empresas públicas nuevas, que no se tenían. Nosotros no hemos vendido, al contrario, hemos adquirido empresas públicas, por ejemplo, la Refinería de Dos Bocas que se adquiere; compramos la refinería de Deer Park".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador presumió los nuevos aeropuertos internacionales Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum, el cual busca inaugurar en diciembre próximo.

En el salón Tesorería del recinto histórico el Mandatario federal también destacó la construcción del Tren Maya, que probará en septiembre próximo y prevé inaugurarlo al público en diciembre.

"Imagínense mil 550 kilómetros de vías modernas férreas, 800 kilómetros de vías electrificadas, 30 estaciones, paraderos. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 500 mil millones de pesos. Todo eso es público", dijo.