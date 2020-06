"Tenemos miedo, no somos cobardes", dice AMLO

A través de un video publicado en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que esta semana "fue difícil" ante la pandemia por el Covid-19, por el sismo de magnitud 7.4 registrado en Oaxaca el martes y por el atentado de este viernes contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.

López Obrador lamentó la muerte de dos escoltas de García Harfuch y de Gaby, una mujer comerciante que fue alcanzada por las balas durante el ataque. Ante los hechos, pidió seguir adelante y "aún con la adversidad tenemos que seguir luchando para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren".

López Obrador declaró que "tenemos miedo" como tienen miedo todos los seres humanos. "No somos cobardes, entonces vamos hacia adelante a que podamos conseguir la paz, la tranquilidad con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor", dijo.

"No nos vamos a dejar intimidar, es muy importante, que quede claro: nosotros no vamos a declararle la guerra nadie. Nosotros no vamos a usar esas baladronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no vamos a permitir masacres.

"Sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes; hay una frontera, hay un límite, hay una raya bien pintada. Una cosa es la autoridad y otra la delincuencia, ojalá esto se entienda", indicó.

En el caso de la violencia, el Presidente dijo que "estamos aplicados, atendiendo las causas".

"A eso estamos dedicados, para quitarle las bases de apoyo a los delincuentes, que no puedan enganchar a los jóvenes, que no se fomente el sicariato; es decir, que jóvenes o personas, por dinero, sean capaces de quitarle la vida a un ser humano, al prójimo, a otra persona", dijo López Obrador.

"Esto se tiene que ir mejorando, buscando la paz, el bienestar, siempre lo decimos, son frutos de la justicia", agregó.

López Obrador destacó un centro de inteligencia "para prevenir" y "porque se tiene inteligencia, se han podido evitar estos atentados o los resultados más lamentables y graves en estos atentados".

"Estoy hablando de inteligencia, no de espionaje. Hemos podido actuar antes, este caso de ayer (García Harfuch) se sabía que había esta intención y se informó, se advirtió (...) y por eso traía un vehículo más resistente para enfrenta cualquier agresión y él también andaba más atento, precavido y traía apoyo", señaló el Presidente.