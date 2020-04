En la primera línea de batalla contra el Covid-19, médicos y enfermeros del IMSS, adscritos a las unidades donde se han registrado contagios, claman: "nos mandan a la guerra sin fusil", "no tenemos equipo de protección", "no se cumplen protocolos", "hacemos lo que podemos".

Personal del IMSS, que pidió discreción sobre su identidad, narra a EL UNIVERSAL la situación que enfrenta en el día a día ante los casos de coronavirus en las unidades médicas en las que trabajan.

Consideran que el equipo es deficiente y la prueba es el alto contagio en hospitales del IMSS. Cuentan que hay ocasiones en que no les avisan que están frente a pacientes con el virus.

"Tenemos que pelear para que nos den cubrebocas y guantes como mínimo, algunos hemos seguido tutoriales para hacernos caretas de acrílico", dijo un enfermero de una clínica de Coahuila.

Médicos residentes se quejan de que las autoridades menosprecian sus solicitudes de equipo.