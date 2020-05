Tenemos que recordar las luchas de los obreros: AMLO

Con la mayoría de la fuerza laboral en sus hogares por la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día del Trabajo con un mensaje que ofreció la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde en Palacio Nacional.

Acompañado por Alcalde, el Gabinete de Salud y el canciller Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador dijo que aún en las actuales circunstancias tenemos que recordar las luchas de los obreros que comenzaron los movimientos de reivindicación laboral.

"Como los trabajadores de Chicago, los de las minas, los que siempre han luchado por mejores condiciones salaries y de trabajo, los que han hecho recursos del derecho de la huelga para hacerse escuchar hoy vamos a conmemorar esta fecha en Palacio Nacional".

La secretaria Luisa María Alcalde destacó que hoy se celebra el Día del Trabajo en condiciones atípicas porque no hay concentraciones de trabajadores en plazas públicas y gran parte de la fuerza laboral está en su casa, "es tiempo de solidaridad".

Alcalde destacó que no es correcto abandonar a las personas que entregan su vida a empresas y negocios.

¿Cómo deben pagarte si trabajas el 1 de Mayo?

Aseguró que en los 17 meses de gobierno del presidente López Obrador se ha recuperado el 35% de su valor del salario frente a las últimas tres décadas donde imperó una nociva política salarial.

"La nueva política de salarios no ha presentado efectos negativos en los productos básicos de consumo" y el salario promedio aumento en un 8% en los dos últimos años.