"Tengo 70 años y busco trabajo"; foto de Don Guille enternece redes

La historia del señor Guillermo Martínez Castillón se dio a conocer en redes sociales por medio de una fotografía, tomada por su sobrina, Cecilia Martínez, donde aparece con un cartel pidiendo trabajo, debido a que desde hace cuatro meses no cuenta con uno.

La imagen se ha hecho viral y ha sido replicada en diferentes grupos de Facebook y Twitter, así como en varios medios de comunicación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, don Guillermo Martínez comenta que todos los días sale a buscar trabajo y recorrer varias calles de su ciudad en su bicicleta. El número con el cual lo pueden localizar es el 64 41 95 32 22.

El señor Martínez sabe de albañilería, impermeabilizar y también ha trabajado como velador en construcciones. Vive en Ciudad Obregón, Sonora con su esposa, su hijo y un nieto.

"Don Guille", como se le conoce en redes sociales, se siente abrumado debido a que tiene 70 años y por este hecho menciona que le es muy difícil encontrar trabajo. No obstante, opina que la edad no es un impedimento para que pueda seguir realizando las actividades que desde muy joven aprendió y se describe como un hombre responsable, honesto y serio.

En la fotografía que aparece en redes sociales se encuentra su número telefónico para que alguien interesado en sus servicios lo llame y le ofrezca trabajo. Hasta el momento ha recibido varias llamadas para ofrecerle ayuda económica, pero ninguna para recibir un empleo, lo que le parece preocupante porque menciona que aún le falta cotizar 40 semanas para poder recibir su pensión.