"Tengo derecho a libertad de expresión", dice Ebrard sobre advertencia del INE

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El aspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, señaló que tiene derecho a ejercer su libertad de expresión y a exponer su postura sobre distintos temas, luego de que el INE advirtió que las asambleas informativas de las corcholatas pueden ser actos proselitistas.

Durante una gira por Tamaulipas, el excanciller fue cuestionado sobre las medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar que Morena y los participantes del proceso violen la ley electoral.

"La dirigencia (de Morena) ya nos mandó una serie de cosas que tenemos que hacer, ya dijimos, hay que dar una leyenda, pero yo esencialmente lo que creo es que estoy en mi derecho en mi libertad de expresión de decir qué pienso, no puedes decirle a alguien no digas lo que tú piensas, ¿desde cuándo? Eso no", sostuvo.

"Yo soy muy respetuoso de la ley, pero te tengo que decir lo que yo pienso. Por ejemplo, lo que me estás preguntando, si no, yo tendría que decirles: oigan, no puedo hablar", señaló.

El aspirante también fue cuestionado sobre los presuntos apoyos que entregó el hijo del gobernador Américo Villarreal para apoyar a Claudia Sheinbaum.

"Bueno, es que sea territorio de Claudia o no, asómate. O sea, la gente es la que decide", expresó durante una gira en Tamaulipas.

"Que el gobernador puede estar con quién quiere él o su familia, lo que no puede hacer es usar los recursos públicos en favor de lo que él quiere, pero lo demás, está en su derecho. Pero ve, ya me están esperando", señaló el aspirante morenista.

Afirmó que va a ganar la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y que invitará a Claudia Sheinbaum a la secretaría de Gobernación. También propuso ampliar la invitación a Adán Augusto López.

Sobre las encuestas, subrayó que hay empresas que "se equivocan recurrentemente en los procesos electorales y de varias de las que mencionan, se han equivocado y se equivocaron en el Estado de México, es cosa que tú lo revises".

Al ser cuestionado sobre si Claudia Sheinbaum lleva la delantera en el proceso, dijo que algunas encuestas lo posicionan como el puntero.