"Tengo que andar con cuidado", dice AMLO por sus próximos viajes

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Sobre sus próximos viajes el 8 y 9 de septiembre a Colombia y Chile, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que todavía no define si viajará en un avión militar o en un vuelo comercial, y refirió que tiene que "andar con cuidado".

"Tengo que andar con cuidado también en qué me traslado porque, recuerdo lo que le dijeron en Europa a Facundo Cabral, que cómo había llegando a Europa si él era cantautor en favor de los pobres, que cómo le había hecho, por qué había volado en avión, por qué había llegado en avión", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 3 de agosto en Palacio Nacional.

"Voy a Colombia, que me invita el presidente Petro a una reunión donde se va a tratar el tema de las drogas, voy a estar en Cali, y luego voy a Santiago de Chile porque se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, y de la muerte lamentable de Salvador Allende, un hombre que admiro mucho, uno de los dirigentes políticos del mundo que más admiro", dijo.

El presidente López Obrador informó que en su próximo viaje a Chile se reunirá con chilenos que estuvieron exiliados en México y que han regresado, "en la embajada porque ahí se les dio protección".

Sobre la detención de Nicolás Petro, hijo del mandatario colombiano, e investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, López Obrador expresó su apoyo a Gustavo Petro.

"Tiene toda nuestra solidaridad, son situaciones dolorosas y él está actuando como un hombre congruente", declaró.