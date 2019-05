Tengo recursos y tiempo para romperles la madre: Lozoya, en 2017

En octubre de 2017, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se mostraba tranquilo sobre las investigaciones que realizaba en su contra la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), entonces a cargo de Santiago Nieto, y actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En un encuentro en la Academia Mexicana de Derecho Internacional, donde acompañaba a su abogado Javier Coello Trejo, el hoy acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta corrupción en la compra que Pemex hizo de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), refirió, ante un pequeño grupo de reporteras, que no se sentía intimidado por las diligencias que realizaba la Fepade en su contra, pues, dijo, "con mucha humildad, tengo recursos y tiempo para romperles la madre".

Bertha Becerra, reportera de El Sol de México, y una de las dos periodistas que tuvo contacto con Emilio Lozoya en esa reunión académica, comentó a EL UNIVERSAL que el exfuncionario se veía tranquilo y "dentro de sí", apenas unas horas después de haberse presentado en la PGR —ahora FGR— a conocer la carpeta de investigación que había en su contra, por sus presuntos actos de corrupción relacionados con la compañía brasileña, Odebrecht.

"Mostraba una tranquilidad pasmosa, [para él] no pasaba nada. Tranquilo era poco, tenía una [gran] seguridad de que no iba a pasar completamente nada", describió la periodista.

No obstante, a casi dos años de aquel encuentro en el que Emilio Lozoya se mostraba inmutable ante las acusaciones vertidas en su contra, hoy se encuentra amparado frente a cualquier orden de aprehensión que la FGR pueda presentar. Asimismo, sus cuentas bancarias, como las de Alonso Ancira, presidente de AHMSA, se encuentran congeladas, producto de líneas de investigación que los refieren como presuntos culpables por lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

En este sentido, Trejo Coello le concede la inocencia a su cliente y, en declaraciones hechas el día este jueves, confesó que para atender el caso, le gustaría citar a declarar a funcionarios de primer nivel en la administración anterior, incluyendo, dijo, al expresidente Enrique Peña Nieto. Al respecto, Bertha Becerra comentó a título personal que la situación de Lozoya Austin ya no es tan sencilla.

"Como dicen en mi pueblo: 'a cada capillita le llega su fiestesita'. Yo creo que ya no la tiene tan sencilla pese a que no se le está investigando directamente por el caso de Odebretch, pero yo creo que por ahí van a seguir el hilo", concluyó.