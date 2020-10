Tengo toda la confianza en los secretarios: AMLO

Luego de que ayer el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fuera detenido ayer en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que le tiene toda la confianza al general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena y al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina (Semar), pues señaló que por sus antecedentes, son incorruptibles y honestos.

"Le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval. Me tocó elegir a los dos, hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos, investigué sobre sus antecedentes, sobre su honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles".

"Los nombré, sobre todo, por ser gente honesta", dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que le pidió al general Cienfuegos una terna de su sucesor y en la que no aparecía el general Luis Cresencio Sandoval, e indicó que descartó la propuesta que le presentaron.

"En el caso particular del general Luis Cresencio Sandoval González lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no sale su nombramiento de los que se proponían en ese entonces por parte de la Secretaría de la Defensa, es decir no fue propuesto el general Sandoval por el entonces secretario de la Defensa.

"Y se puede decir que no le correspondía al secretario de la Defensa proponer, pero yo les pedí a los dos secretarios entonces que me presentaran opciones, que me presentaran ternas, y en ninguno de los casos, en Defensa ni en Marina, tomé en consideración esas propuestas", dijo.