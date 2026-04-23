Teotihuacán reabre tras mortal ataque
Teotihuacán, Méx.- Fue larga la espera, pero cientos de turistas nacionales y extranjeros pudieron ingresar ayer a la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT) luego de que se mantuvo cerrada después de la balacera del lunes, en la que fallecieron dos personas y 13 más resultaron heridas.
Bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes para ese sitio prehispánico, las cinco puertas se habilitaron a las 11:16 horas, más de tres horas después del horario anunciado. Los visitantes, en su mayoría extranjeros, esperaron desde antes de las 08:00 de la mañana en cada acceso.
En el circuito exterior, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales de Teotihuacán, Acolman, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides y Temascalapa revisaron vehículos, motocicletas y unidades de transporte público. Las corporaciones de los tres niveles de gobierno coordinaron los filtros en las carreteras de acceso y en los alrededores del polígono arqueológico.
Dentro del sitio arqueológico operaron 60 guardias nacionales con armas cortas, respaldados por 69 custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 16 efectivos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. En el exterior participaron 150 elementos adicionales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
CFE abre puerta a inversión privada en proyectos mixtos
El Universal
Nueva ley y fideicomiso maestro buscan fortalecer inversión en infraestructura estratégica.
En su reapertura, Teotihuacán recibió mil 500 visitantes
El Universal
Autoridades anunciaron la instalación próxima de arcos de seguridad para fortalecer el acceso.
SINAR denuncia tiroteo en Teotihuacán y deficiencias de seguridad
EFE
Autoridades mexicanas aumentan presencia policial tras el tiroteo, pero SINAR señala que solo arcos detectores no bastan.