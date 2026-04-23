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Teotihuacán reabre tras mortal ataque

Por El Universal

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Teotihuacán reabre tras mortal ataque

Teotihuacán, Méx.- Fue larga la espera, pero cientos de turistas nacionales y extranjeros pudieron ingresar ayer a la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT) luego de que se mantuvo cerrada después de la balacera del lunes, en la que fallecieron dos personas y 13 más resultaron heridas.

Bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes para ese sitio prehispánico, las cinco puertas se habilitaron a las 11:16 horas, más de tres horas después del horario anunciado. Los visitantes, en su mayoría extranjeros, esperaron desde antes de las 08:00 de la mañana en cada acceso.

En el circuito exterior, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales de Teotihuacán, Acolman, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides y Temascalapa revisaron vehículos, motocicletas y unidades de transporte público. Las corporaciones de los tres niveles de gobierno coordinaron los filtros en las carreteras de acceso y en los alrededores del polígono arqueológico.

Dentro del sitio arqueológico operaron 60 guardias nacionales con armas cortas, respaldados por 69 custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 16 efectivos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. En el exterior participaron 150 elementos adicionales.

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