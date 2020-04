Tepito, entre cerrar o abrir por COVID-19

Los comerciantes del popular barrio de Tepito, en el Centro de la Ciudad de México, debaten estos días entre cerrar sus negocios o seguir intentando las ventas en días donde la clientela ha ido a la baja, hasta casi desaparecer, debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19.



Este lunes, en un recorrido que Efe llevó a cabo pudo constar que un 60 % de los locales establecidos y puestos ambulantes (móviles) estaban ya cerrados, con las cortinas abajo o en el caso de los móviles, con mantas o en el "esqueleto" del que se compone su estructura tubular.



En tanto, el 40 % restante mantiene sus locales abiertos, pero sin los miles de compradores que se veían en el barrio, ya piensa en echar los candados y guardar las mercancías, pero les invade la duda de cuando será la reapertura aunque ellos piensan que solamente descansarán estos días cuando se cumple la Semana Santa católica.



"Esperemos que nos dejen trabajar las autoridades. Nosotros vamos al día y no tenemos otra entrada de dinero", dijo a Efe Alma, una mujer que comercializa teléfonos móviles.



"¿De qué vamos a vivir?", cuestionó la mujer. "Una semana podemos aguantar pero no creo que más", apuntó.



La mujer, junto con miles de comerciantes, salieron este lunes en espera de los clientes, pero este martes cerrarán, el tradicional día de descanso para los comerciantes del llamado "barrio bravo" de Tepito y el miércoles será la "prueba de fuego" para saber cuántos más decidieron parar.



Las escenas de enormes aglomeraciones y de miles de transacciones por minuto han quedado atrás en estos días y han dado paso al vacío, soledad y quietud en todas las calles del popular barrio.



"Van a cerrar los que tengan miedo ¿quien nos va a dar de comer?, ¿nos va a matar el coronavirus? No, lo que nos va a matar será miseria que va a llegar", dijo a Efe Marco, un comerciante que vende gorras (cachuchas) y lencería.



El hombre dice que él y su familia seguirán abriendo hasta que puedan o se los permita la autoridad.



En el barrio y su alrededores, según estimaciones, se colocan unos 5.000 comerciantes.



Para otro vendedor de ropa, Santos contó a Efe que los comerciantes están cerrando por que "no hay gente" y pese a la emergencia y las bajas ventas "Tepito resiste".



Hace unos días, el Gobierno de la Ciudad de México llamó a los comerciantes del Centro Histórico a reducir sus actividades y cerrar debido a la emergencia sanitaria, pero los vendedores pidieron a las autoridades no cerrar por completo y propusieron a las autoridades alternar los días de apertura y cierre.



México llegó este lunes a 125 fallecidos a causa de la COVID-19 al morir en las últimas 24 horas 31 personas, mientras que el número de casos confirmados ascendió a 2.439, informaron las autoridades sanitarias.