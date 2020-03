TEPJF acuerda realizar sesiones vía remota por coronavirus

Al entrar en el país la fase de aislamiento para enfrentar el coronavirus, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordó sesionar de manera remota para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la salud de las personas.

El pasado 16 de marzo los magistrados acordaron suspender las sesiones públicas y resolver en sesión privada asuntos urgentes o con plazos perentorios.

Hoy la Sala Superior informó que debido a que se reforzaron las medidas de la contingencia sanitaria (con aislamiento) se aprobó un nuevo acuerdo para realizar sesiones no presenciales.

No serán sesiones virtuales, sino que a través de correo electrónico los magistrados conocerán proyectos de resolución y documentos, harán observaciones, comentarios, réplicas u objeciones.

El acuerdo establece que se podrán discutir y resolver por esta modalidad de sesión no presencial los juicios que se consideren según el artículo 12 del Reglamento Interno del TEPJF, por ejemplo los vinculados a una elección, casos con términos perentorios, o bien, que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable, lo cual deberá estar debidamente justificado en la sentencia.

Otros temas que podrán tratarse son los que el pleno determine y si las medidas de prevención sanitaria se extienden "el TEPJF podrá adoptar las medidas pertinentes para la resolución de esos asuntos".

Respecto a los mecanismos de transparencia el TEPJF estableció que sólo en el caso de los asuntos urgentes se publicará el aviso correspondiente con los números de expedientes a tratar.

En la página de Internet del TEPJF se publicará "el acta donde conste la deliberación, el resultado de la votación y el sentido de la resolución correspondiente, y en su caso, se informará si alguno de los asuntos fue retirado para su discusión".

Quienes si trabajarán en videoconferencia o trabajo remoto es el personal jurisdiccional y administrativo, con horarios flexibles bajo supervisión.