TEPJF discutirá si aspirantes de oposición deben renunciar a cargos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral discutirá un proyecto este miércoles en el que propone que los servidores públicos que participen en los procesos internos de los partidos deben separarse de su cargo, pese a que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) permitían su participación con algunas restricciones.

La medida afectaría a las senadoras Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera, así como al diputado Santiago Creel.

El proyecto de la magistrada Janine Otálora, del que EL UNIVERSAL tiene copia, señala que la finalidad de separarse del cargo es garantizar la equidad y neutralidad en la contienda, así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos.

Morena impugnó los lineamientos emitidos por el INE, al cuestionar la falta de exhaustividad porque en estos no quedó establecida textualmente la exigencia a las personas servidoras públicas interesadas en participar en los procesos políticos para que se separen de sus cargos.

"La participación de las personas servidoras públicas inscritas no es con la finalidad de respaldar a un partido o candidatura, sino que estas personas son quienes encabezan y desarrollan los actos consistentes con su aspiración de ocupar el liderazgo motivo de la contienda política. Por ello, no existe otra garantía suficiente para asegurar la neutralidad y equidad, así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos que exigir la separación del cargo de quienes se inscriban para participar en estos procesos", expone el proyecto.

Expone que la exigencia de separación de cualquier cargo público debe ser expresa, al ser un requisito indispensable para poder participar en estos procesos políticos, en donde se busca asegurar la neutralidad y equidad, así como evitar el uso indebido de recursos públicos.