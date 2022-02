TEPJF exonera al PRI por un spot sobre Morena

El PRI no calumnió a Morena a través de un spot con el que se difundió el alza en productos de canasta básica, confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Morena impugnó la sentencia que dictó la Sala Regional Especializada respecto a calumnias y estereotipos de género, atribuidos al PRI, por la difusión en redes sociales del promocional "Morena te cuesta".

Morena denunció que el promocional que se difundió en Facebook y Twitter resultaba "denigrante y calumnioso", además de que se representan estereotipos de género.

La Sala Regional Especializada sostuvo que el mensaje del Revolucionario Institucional se trata de una crítica severa, y aunque puede resultar molesta, no es una calumnia porque no se atribuyó a Morena un hecho o delito falso, sino que se trataron simplemente opiniones del PRI.

En cuanto a los estereotipos de género, la Sala Especializada dictó que no se acreditó violación a las reglas de propaganda política o electoral porque en el promocional no se coloca a la mujer en alguna circunstancia de desventaja o menor jerarquía, ni se aprecia que se ejerza alguna acción denotativa.

De todo ello, Morena impugnó la sentencia de la Especializada ante la Sala Superior, la cual, por mayoría, determinó que el promocional hace un señalamiento escrito y verbal del gobierno emanado del partido guinda y no un señalamiento directo al instituto político.

Además, la Sala Superior determinó que el promocional debe verse como una unidad de comunicación y no sólo a partir de algunos fragmentos aislados.

Magistradas y magistrados determinaron que la decisión de la Sala Especializada fue correcta porque de la revisión del material denunciado, se advirtió que el promocional no contiene expresiones que le imputen a Morena, hechos o delitos falsos.