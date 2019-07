TEPJF multa al PRI por discriminar a Miguel Barbosa en spot

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa al PRI por 126 mil 735 pesos por incurrir, en un spot, en discriminación contra el excandidato morenista al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, al que señaló de no poder gobernar por estar enfermo.

En su sentencia, los magistrados resolvieron que las condiciones de salud de los candidatos sí son un tema de orden público, pero no puede darse a eso un tratamiento discriminatorio.

En el promocional "Yo voy con Jiménez Merino" difundido durante la campaña local y en radio y televisión, el PRI usó el diálogo: "¿Has escuchado las propuestas de los otros candidatos? Si, pero uno está enfermo y no puede gobernar".

Barbosa, excandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, denunció al PRI por uso indebido de la pauta y por discriminación, pues con el mensaje dio a entender que las personas enfermas no pueden gobernar.

El pasado 12 de junio la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que las frases usadas sí constituyen uso expreso de estereotipos que dan una imagen negativa de las personas con alguna enfermedad en relación con el desempeño que pudieran tener en un cargo de elección popular.

Esa sentencia, en la que se impuso una multa al PRI, fue confirmada este miércoles por los magistrados de la Sala Superior y se ratificó dar vista al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que determine lo que corresponda.

Los magistrados valoraron que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, ya que debe armonizarse con otros principios como el de no discriminación.

El magistrado Indalfer Infante Gonzales explicó que la salud de los candidatos sí puede ser un tema tratado en campaña, pero no de forma discriminatoria.

"Efectivamente las condiciones de salud de los candidatos pueden ser de orden público, puede ser que los votantes tengan derecho a conocerlas, pero lo importante es cómo se expresen, que se lleven a cabo de tal manera que no generen una discriminación", explicó.

En todo caso, agregó, "lo que debe hacerse es que se haga en un contexto en el que se puede explicar por qué la enfermedad de determinado candidato lo inhabilita o lo hace que no sea elegible", pero no por estar alguien enfermo se puede estigmatizar de que no puede gobernar.