TEPJF ordena a Morena restituir derechos partidarios a Polevnsky

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Morena restituir los derechos partidarios a Yeidckol Polevnsky.

En diciembre pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena aprobó suspender los derechos partidarios de Polevnsky, por espacio de seis meses, ello como reprimenda por haber ignorado llamados que se le hicieron para responder a acusaciones relacionadas con la compra de inmuebles.

El proyecto fue elaborado por la magistrada Janine Otálora, en donde se determinó revocar la decisión de Morena, ello por considerar que las personas inculpadas tienen el derecho a ser informadas, sin demora y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación en su contra, así como disponer de los medios adecuados para su defensa; a ser juzgadas en plena igualdad y sin dilaciones indebidas, a ser oídas con las garantías debidas dentro de un plazo razonable por un juez competente e imparcial.

Además, se especificó que el artículo 24 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se prevé que en los procesos sancionadores opera la caducidad en cualquier momento del procedimiento, cuando no se haya efectuado algún acto procesal o promoción durante el término mayor de un año.

Por ello, la Sala Superior determinó que, debido a que transcurrió más de un año —465 días— entre la presentación del escrito de contestación a la queja que hizo la afectada —15 de julio de 2020— y el acuerdo por el cual la Comisión lo tuvo por recibido y la citó a nueva audiencia —22 de octubre de 2021—, ello actualizó la figura de la caducidad del procedimiento. Esto es así, puesto que la Comisión no cumplió con su deber de desahogar las etapas del procedimiento sancionador sin demora, al no haber llevado a cabo acción alguna durante el mencionado periodo.

Así, el asunto fue aprobado por unanimidad.