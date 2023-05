TEPJF ordena al INE investigar promoción de Adán Augusto en periódico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE admitir una queja contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por presuntamente buscar posicionarse de cara a la elección presidencial de 2024.

El secretario de Gobernación fue denunciado por la distribución física y digital del periódico "A gusto del pueblo", que en opinión del denunciante constituye una "estrategia encubierta de marketing político" previo al proceso electoral federal.

Sin embargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE desechó la denuncia al considerar que se trataba de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

El proyecto de la Sala Superior, aprobado por mayoría, determinó que la fundamentación para desechar la denuncia corresponde a consideraciones de fondo, lo cual es competencia exclusiva de la Sala Especializada del TEPJF.

La magistrada Janine Otálora expuso que no le corresponde a dicha unidad determinar si opera o no la presunción de libertad de expresión de quienes realizaron las publicaciones, o si se trata de propaganda personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña.

"Lo que le corresponde en mi opinión, a la UTCE, es valorar si se está frente a hechos que posiblemente puedan derivar en una infracción en materia político-electoral, y de ser el caso admitir la queja", apuntó.

En contra de la propuesta, el magistrado Felipe Fuentes consideró que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral no realizó juicios de valor respecto a la legalidad de los hechos.

"Y de los datos obtenidos en la investigación preliminar, la existencia del periódico y su debido registro me llevan a suponer que su difusión se encuentra amparada en la libertad de expresión como parte de una labor periodística, la cual desde luego debe adquirir una protección reforzada", expuso.