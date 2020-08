TEPJF ordena legislar en materia de violencia política de género

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las reformas constitucionales y legales en materia de paridad total y para combatir la violencia política contra las mujeres deberán aplicarse en todas las entidades en las elecciones de 2021.

Así, aunque en algunos estados ya no se esté dentro de los plazos permitidos para que sus congresos legislen en la materia, y que esos cambios sean aplicables para los comicios locales del 2021, los organismos Públicos Locales Electorales deberán emitir lineamientos que contemplen todas esas enmiendas.

Al resolver hoy un recurso promovido el 24 de junio por Movimiento Ciudadano por la omisión del Congreso de Nuevo León de llevar a cabo, previo al inicio del proceso electoral local, los ajustes legislativos necesarios para garantizar la paridad y evitar la violencia política contra las mujeres, los magistrados resolvieron ese caso, pero emitieron una sentencia con criterio orientador a entidades en la misma circunstancia de no haber legislado a tiempo.

Así, se determinó notificar a los Organismos Públicos Locales (OPL), a los Congresos Locales y a los Tribunales Electorales de todas las entidades del país, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) para que conozcan cuál fue el criterio tomado por la Sala Superior en la sentencia del caso Nuevo León.

Con la resolución todas las autoridades legislativas y electorales deberán actuar conforme se ordenó en el caso Nuevo León: que legisle, que el OPL emita lineamientos que contemplen la paridad total y las sanciones que ahora ya se prevé a nivel federal para los casos de violencia política en contra de las mujeres, y así todo será aplicable para las elecciones locales 2021, como ya lo serán para el proceso federal.

En su sentencia los magistrados revocaron la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León que había considerado inexistente la omisión del Congreso del estado.

La Sala Superior acreditó que en la legislación local existían asuntos relacionados con violencia política o bien sobre paridad, tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en la legislación electoral del estado, pero no se incluían los cambios previstos en las reformas 2019 y 2020.

Estos prevén por ejemplo, paridad total en todos los niveles de gobierno, en la integración de los Congresos y de los ayuntamientos, y sanciones a partidos o dirigentes, por ejemplo, en caso de incumplir con ello, o de incurrir en violencia política en razón de género.