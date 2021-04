TEPJF proyecta regresar el caso de Félix Salgado Macedonio al INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se alista para discutir y votar un proyecto que contempla devolver al INE el caso de Félix Salgado Macedonio, para que sea nuevamente valorado bajo ciertos criterios.

De acuerdo con el proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez, se confirma la multa de poco más de seis millones de pesos a Morena por no haber presentado informes de ingresos y gastos de precampaña en el caso de Guerrero.

Pero también contempla devolver al INE el proyecto para que individualice cada caso de todos los de Guerrero, de Morena, que fueron sancionados por no presentar el informe de fiscalización: Félix Salgado Macedonio, Yair García Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Adela Román Ocampo y Luis Walton Aburto.

El INE tendrá 48 horas para volver a analizar el asunto e individualizar los casos y estudiarlo bajo los criterios: valorar la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido en la normativa electoral.

"El momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no a la autoridad ejercer su función fiscalizadora; la naturaleza y los bienes jurídicos que se ponen en riesgo o se afectan; las circunstancias particulares objetivas y subjetivas en las que en todo caso, se cometió la infracción", entre otros criterios.

Se prevé que el Tribunal sesione mañana viernes y someta a consideración el proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón.

Le quitan candidatura dos veces. Félix Salgado Macedonio ya vio truncadas sus aspiraciones políticas dos veces en este proceso electoral.

La primera vino desde su partido, una vez que Morena decidió reponer el proceso de selección interno para definir candidato a gobernatura de Guerrero, luego de que Salgado Macedonio fuera acusado de abuso sexual.

Producto de los señalamientos, el partido promovió una segunda encuesta para seleccionar un candidato a las elecciones de junio próximo.

En esta, sin embargo, Salgado Macedonio se perfiló como claro ganador en los 10 puntos cuestionados por Morena en el ejercicio, incluyendo el definido como "respeto a los derechos de las mujeres".

Pero pese a los resultados que mostró el partido, mujeres dentro y fuera de éste se manifestaron en contra, molestia que días antes ya se había hecho escuchar durante la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde una de las consignas fue "Un violador no será gobernador", en referencia a las acusaciones hacia Salgado Macedonio.

No obstante, y una vez sorteado el primer obstáculo para ser el abanderado de Morena, la oportunidad para volver a competir por el puesto público se vio truncada cuando el INE, debido a que el guerrerense no reportó sus gastos de pre campaña, revocó la candidatura el 26 de marzo.

Tras esto, tanto Macedonio como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzaron contra el INE por el falló, siendo el mandatario federal el que acusó que el organismo electoral se ha convertido en el "supremo poder conservador".

"Sí es extraño, porque antes no. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador y deciden quien es candidato y quien no", señaló el presidente en su conferencia matutina.