TEPJF revoca obligación de eliminar mensajes contra Delfina Gómez

TOLUCA, Méx., diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las medidas cautelares ordenadas por órganos electorales del Estado de México, que obligaban a retirar mensajes en redes sociales contra Delfina Gómez Álvarez, coordinadora del Comité de la 4T, por considerarlos violencia política de género.

Los diputados locales y federales de Morena en la entidad señalaron que la decisión vulnera la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y permite la descalificación de género en la función pública.

La diputada Karina Labastida recordó que Morena al interior del Congreso estatal ha trabajado para eliminar la violencia hacia la mujer y construir una sociedad igualitaria, "defendemos los derechos no solo de la maestra Delfina, sino de las mujeres".

"Sin embargo, la oposición prefiere seguir vulnerando a las mujeres, que ofrecer una solución a la violencia que se ejerce en su contra y eliminar los feminicidios", señaló Karina Labastida.

Coincidió con otros legisladores de la bancada en que la determinación de la Sala Superior del TEPJF respalda la difamación y calumnia en redes sociales, como las publicaciones en Twitter del presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés Mendoza y la periodista Denise Dresser.

Los legisladores recordaron que en dichas publicaciones llaman a la senadora como "delincuente electoral", el magistrado José Luis Vargas Valdez, revocó la decisión del Tribunal local, porque a su juicio las expresiones no contienen elementos de violencia política de género.

Al respecto, el diputado Isaac Montoya, presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático de la Legislatura local lamentó la resolución del Tribunal Federal, la cual dijo lejos de aludir a la libertad de expresión, es un revés, no contra la senadora Delfina Gómez, sino contra todas las mujeres que hacen política y convalidan la libertad de agresión contra la senadora.