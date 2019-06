Terapias de conversión constituyen un crimen mental y psicológico: Especialista

Las terapias de conversión constituyen un crimen mental y psicológico para la persona, porque la homosexualidad no es un tema de moda que se pueda cambiar, afirmó a psicóloga y sexóloga María Lizette Cadena Díaz.

En entrevista, explicó que existen diferentes tipos de terapia de conversión desde hace muchos años, donde se le hace creer al ser humano que se le puede curar la homosexualidad, "como si se tratara de una enfermedad mental".

Añadió que la idea que se promueve es que a través de un tratamiento, la persona se va a curar, se le va a quitar con esos tratamientos que pueden ser diversos, desde encierros, nexos, hipnosis y en general violencia psicológica.

"Se inculca la culpa, la vergüenza, el temor a la religión, se les vende la idea de que se van a ir al infierno, que es un pecador, que está enfermo, que es un daño para la sociedad, todos esos tormentos hacen que crea que puede curarse, pero no es así".

Aseguró que las cosas no funcionan así a pesar de que existan casos que dicen "fui y me curé", es como ir en contra de la naturaleza porque a las personas no se les puede decir qué es lo que deben ser ni cómo deben actuar.

La especialista consideró que este tipo de terapias no deben existir porque es muy peligroso, "hay personas que están sometidas en contra de su voluntad, muchos papás por ejemplo que no comprenden qué es esto de la homosexualidad llevan a sus hijos a esas terapias".

"No podemos seguir permitiendo la creencia de que la homosexualidad sea una cuestión de moda, patológica o que se tiene que acudir a un centro de psiquiatría, esto es una cuestión biológica, genética, que no distingue a ninguna persona de otra", dijo.

Explicó que únicamente se trata de una forma distinta de amar a un ser humano, por lo que es urgente erradicar la violencia en contra de la comunidad LGBT, ya que quien muestra homofobia debería cuestionarse que le sucede como ser humano.

"Qué me pasa a mí con esa homofobia, podrías darte cuenta que el real problema que existe es tuyo al estar enjuiciando a un ser humano por una elección que tiene de amar a otro ser humano, entonces cuando empiezas a tener este tipo de síntomas y violentas te debes poner atención a ti", expresó.

La psicóloga apoya a la comunidad LGBT de Guadalajara y participará en la Marcha Orgullo en Guadalajara 2019 de este próximo sábado 15 de junio, con el propósito de pedir al Congreso local la erradicación de las terapias de conversión.

Insistió en que es muy peligroso continuar con esas ideas porque es muy importante la cuestión psicológica y social, "necesitamos erradicar ese índice de violencia porque tenemos un alto índice de suicidios en la comunidad LGBT, uno de cada tres suicidios pertenece a este grupo y es una responsabilidad tanto médica psicológica, social y cultural".

Agregó que la comunidad es una de las sociedades más vulnerable, pero también tiene un gran potencial en cuanto amor propio, autoestima, seguridad y sobre todo esa paz interior, "hay muchas personas plenamente felices".

Comentó que para una terapia se tiene que ir con especialista altamente calificado para evitar el riesgo "de someterte a esos crímenes mentales, es una cuestión biológica no podemos ir en contra de lo que quieres y someterte a un crimen mental".