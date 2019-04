Termina contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que con fundamento en los Programas para Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, se suspende la Fase I de la contingencia ambiental atmosférica por ozono.

A través de un comunicado, la CAMe explicó que un sistema de alta presión se mantiene sobre los estados del sur del país, en tanto, un sistema de baja presión se extiende por el norte y noroeste del territorio nacional.

Esta configuración ha permitido un incremento de los vientos y la dispersión, así como ligero transporte de humedad y nubosidad hacia el Valle de México.

Lo anterior propició que el valor máximo de ozono se registrara a las 15:00 horas con un nivel de 114 puntos del Índice de Calidad del Aire, en la estación Nezahualcóyotl, municipio de Nezahualcóyotl.

Los modelos meteorológicos indican para este viernes condiciones favorables para la dispersión de los contaminantes.

El organismo ambiental dijo que mañana viernes 19 de abril, el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal a los vehículos con engomado azul y que tengan holograma 1 y 2.