Termina la esperanza; sepultan a Blanca

Mexicaltzingo, Méx.- Los padres de Blanca Valeria Benavides Casas pasaron 49 días buscando a su hija con la esperanza de localizarla viva, pero este sábado la sepultaron en el panteón municipal, entre arreglos florales y música, acompañados por decenas de vecinos y el grito unánime de: "¡Ni una más!".

La joven de 29 años de edad fue reportada como desaparecida el 24 de enero, luego de que salió de su casa en el municipio de Mexicaltzingo rumbo a la estética de una amiga, a las 19:00 horas, pero nunca llegó a su destino.

Fueron semanas en las que sus padres, Victorina Casas y Mateo Benavides Monnroy, junto con la policía municipal de Calimaya, Mexicaltzingo, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), binomios caninos, vecinos y trabajadores del ayuntamiento salieron a buscar a la joven desaparecida.

La semana pasada, Victorina, mamá de la joven, todavía mantenía la esperanza de hallarla en buen estado de salud y pidió a sus captores que la dejaran libre y no habría represalias en su contra.

Sin embargo, el jueves fue localizado su cuerpo en un predio del vecino municipio de Calimaya. Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) la que notificó a sus familiares sobre la localización de la joven y la entregó en las instalaciones del Semefo.

El sábado se realizó la misa de cuerpo presente en el domicilio de la joven, hasta donde llegaron decenas de familias para apoyar a sus padres y hermanos.

Luego de inhumarla, su madre, agradeció a los asistentes y dijo: "Es aquí donde me doy cuenta que no somos una familia mala. Somos una familia con principios, gracias por las oraciones que mi niña recibió de ustedes. Yo quisiera que ella no estuviera ahí".

Hallan muerta

a Mariana Cecilia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó el fallecimiento de Mariana Cecilia Aureliano Sixtos, alumna de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

Mariana Cecilia, de 24 años, fue reportada como desaparecida el pasado 12 de marzo y ayer las autoridades capitalinas la encontraron sin vida. Ante esta situación, la UNAM expresó sus condolencias a los familiares de la joven por la irreparable pérdida.

"Por respeto a la solicitud expresa y al duelo de los familiares, esta casa de estudios y la Facultad no emitiremos ningún otro pronunciamiento al respecto", aseveró la Universidad Nacional en un comunicado.