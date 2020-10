Terminé de milagro la escuela: López Obrador

Ciudad de México.- Al hablar sobre la desaparición de fideicomisos y que continuará la entrega de apoyos, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de las becas para la educación.

"Si no fuese por las becas, muchísimos no podrían estudiar. Yo estoy aquí, llegué a ser Presidente porque estudié con una beca, si no, no hubiese yo terminado la escuela.

"La terminé de milagro, y eso por el apoyo", declaró el Presidente en su conferencia.

Contó que cuando era estudiante en Tabasco le daban hospedaje y alimentación.

"El que tiene para pagar una colegiatura está en su derecho, pero el Gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo", señaló.

Sobre su salud, López Obrador dijo que se encuentra "bateando bien".

Indicó que se debe de promover los alimentos naturales que fortalezcan la salud, y agradeció que pobladores tarahumaras le hayan enviado pinoliyo rarámuri, producto que ellos elaboran.