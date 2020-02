Terror con Airbnb en Morelos: "Supliqué que no entraran a los cuartos, que tenía a mi hija y a mis abuelitos"

Personas armadas ingresaron a una casa de descanso en Tepoztlán, Morelos, para asaltar a integrantes de una familia que rentaron el inmueble a través de la aplicación Airbnb.

Un joven, integrante de la familia afectada, relató las que fueron "las peores vacaciones" de su vida. También contó que Airbnb no ha respondido sobre los hechos, pero sí canceló la propiedad.

"A través de la aplicación Airbnb renté una casa para Tepoztlán. Un viaje de pura familia, para ser exactos éramos 11 personas. Estaba mi familia de Zacatecas, de Querétaro, mis abuelitos que ya son de la tercera edad, 2 niños menores a 4 años (incluida mi hija)", contó el joven.

"Aprovechamos la primera noche para estar reunidos en familia en la palapa que tenía el jardín, conforme iba pasando la noche cada quien se iba a sus a sus cuartos hasta que nos quedamos solo 4", relató.

La casa en la que ocurrió el asalto. Imagen especial.

"Eran las 12:30 de la madrugada cuando fui al baño que estaba en el patio, cuando salí vi que a las 3 familiares que estaban conmigo (mujeres) las tenían encañonadas 2 personas con armas de fuego", añadió.

El joven y sus familiares fueron amarrados. Les quitaron todo lo que traían: celulares, dinero...

"Les suplique que no entraran a los cuartos ya que estaban todos dormidos y no quería que los espantaran, que tenía a mi hija, a mis abuelitos, y que solo íbamos a pasar unos días tranquilos y en familia. Se llevaron todo lo que encontraron en ese momento y afortunadamente no entraron a las habitaciones", contó la víctima.

Autoridades de Morelos arribaron hasta el lugar. La familia dejó la casa esa misma noche.

"Les comparto esto ya que varios me han pedido que lo relate para que algunos vean la poca ayuda que se recibe de estas aplicaciones y que no responden en cuestión de seguridad y apoyo, si de algo les sirve les dejo esta reseña", denunció el joven.