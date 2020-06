Tianguis de Iztacalco reabre hasta con mariachis

Al medio día de este domingo, en la avenida Canal de Apatlaco, de la alcaldía Iztacalco, pese al calor, cientos de familias salieron a disfrutar del tradicional tianguis que cada fin de semana se colocaba en este sitio.

Tras casi tres meses de mantenerlo cerrado debido a la contingencia ocasionada por el Covid-19, los puestos de abarrotes, tacos, carnitas, verduras y cientos de vendedores ambulantes volvieron a colocarse, incluso, hubo mariachis.

En un recorrido realizado por El UNIVERSAL, se pudo constatar la "nueva modalidad" en los puestos, los cuales en su mayoría tenían alrededor plástico o playo. Sin embargo, en los de comida que ofrecían servicio de mesa lucían abarrotados de familias, algo que impedía conservar la sana distancia.

También, se pudo observar que había cientos de vendedores ambulantes. Además, un grupo de mariachis, quienes recorrieron el tianguis interpretando canciones, pidieron apoyo a los comerciantes y asistentes.

Iván, uno de los guitarristas de la agrupación, mencionó que ante la falta de empleo, aprovecharon la instalación del tianguis para conseguir algo de dinero, pues no han tenido trabajo desde la contingencia.

"Tuvimos que venir al tianguis, no nos quedó de otra, no tenemos trabajo desde la pandemia y por lo menos aquí haber si sacamos algo para comer, nosotros no somos asalariados, no hay ningún apoyo del gobierno hacía nosotros, qué vamos a hacer, tenemos que comer", detalló.

Como ellos, Federico, vendedor de agujetas y plantillas, expresó que se siente contento de que haya asistido al tianguis, "yo me dedico a vender en tianguis, regularmente en Iztapalapa, pero ahí todavía no los abren, así que decidí venir aquí, es un aliviane, me siento hasta feliz, ya tenía casi tres meses sin trabajar."

"Imagínate, tengo tres hijos, Toño, el que me acompaña, tiene discapacidad, cómo le voy a hacer si no hay trabajo, el gobierno dio apoyos a los tianguistas, pero como yo no soy fijo, no alcancé, por eso venir ahorita es un a aliviane a la economía, el pueblo no puede resistirse a no comer, si no me mata el coronavirus me mata el hambre".

De igual forma, Diana, quien desde hace quince años vende en el tianguis, aseguró que, aunque ella no vende artículos de primera necesidad, tenía que salir a comercializar, "nunca habían cerrado el tianguis, ahora que lo hicieron nos dejaron sin trabajo a muchas personas, así que cuando supe que lo abrirían de nuevo dije, pues aunque sea cubrebocas, pero tengo que salir a vender, hay que trabajar, uno va al día".

De acuerdo con lo establecido por las autoridades de la alcaldía Iztacalco, los tianguis podrán volver a ponerse con ciertas medidas de seguridad, además de que sólo se reincorporarán puestos con artículos de primera necesidad y los de comida podrán vender alimentos para llevar.

Todo ello, no se llevó acabo, como menciona Alejandra, supervisora de recorridos, tianguis y vialidad de la delegación Iztapalapa, quien con un grupo de compañeros pasa a cada uno de los puestos a supervisar que las medidas de seguridad se respeten.

"Según sólo se iba a permitir la venta de artículos de primera necesidad y comida para llevar, pero hay de todo. Además, hay un montón de familias, algunos ni cubrebocas traen. Ahorita lo que nos queda es supervisar que todos los puestos tengan cortinas de hule y gel antibacterial para evitar menos contagios".