Tiene que haber comunicación con la CIA, DEA y FBI: AMLO

Ante la visita que realizará a nuestro país William Joseph Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que será bien recibido y pese a señalar que desconoce los motivos de su visita, aseguró que su gobierno no tiene nada que ocultar.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que tiene que haber comunicación con las agencias del gobierno de Estados Unidos, como la CIA, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

"Creo que va a llegar a México, sí, hoy me informaron en la mañana, pero creo que va a llegar en un día más y es bien recibido.

"Tiene que haber comunicación con las agencias de Estados Unidos, con la CIA, con la DEA, con el FBI. Con todas estas agencias tiene que haber cooperación, y esta solicitud lo hacen por la vía diplomática. El que me informa es el secretario de Relaciones Exteriores y es el que organiza la visita; para ver cuál es el motivo de la visita, lo que quiere saber, conocer, y no tenemos nada que ocultar", señaló el Presidente.

"La vida pública en México es cada vez más pública", agregó.