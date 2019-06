"Tienen un presidente de lujo, denle tiempo para cambiar las cosas", dice Bukele sobre AMLO

Al arrancar el Plan de Desarrollo para la Migración, el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que los mexicanos tienen en Andrés Manuel López Obrador un presidente de lujo, por lo que pidió tiempo y unidad para que pueda cambiar las cosas en el país.

En el vivero agroforestal militar de esta localidad, Bukele sostuvo que humildemente agradece el apoyo de México y, también, ofreció el apoyo de El Salvador para echar a andar el programa de desarrollo Integral para disminuir el flujo migratorio a Estados Unidos.

"Querido AMLO", le dijo al presidente mexicano, "es un hombre que en verdad quiere lo mejor para México y está trabajando y estoy seguro que quiere dejar un legado para México".

El presidente de El Salvador exhortó a que se apoye al Jefe del Ejecutivo Federal de México y que le den tiempo para que puedan cambiar las cosas.

Detalló que México tiene 200 años de estar mal, "Ahora tienen un presidente de lujo, no van a cambiar las cosas en medio, uno o dos años, denle tiempo, si Roma no se hizo en un día, México tampoco se hace en un día".

Bukele resaltó que López Obrador ha puesto atención en situaciones en las que nunca se había puesto atención. "Es hora de que trabajemos como hermanos. Seguro que el bienestar que vamos a traer no solo para México por iniciativa de AMLO, será un ejemplo, es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo".