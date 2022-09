"Tienes la cola larga, la boca sucia y las manos sucias": Lilly Téllez increpa al senador José Narro

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional, increpó en el Senado al senador de Morena, José Narro Céspedes, por su supuesta relación con grupos del crimen organizado.

A través de redes sociales, la senadora panista mostró un video en el que se observa cómo le dice al legislador zacatecano que tiene "la cola larga" y "las manos sucias", al igual que el senador Américo Villarreal y la bancada "de narcos".

"Tienes la cola larga, la boca sucia y las manos sucias. Tú y Américo y tu bancada de narcos", le dijo Téllez a Narro antes de ir a su escaño.

Llegando al pleno y a mi paso, el senador @NarroJose , integrante del brazo legislativo del crimen organizado, presumiendo su impunidad pic.twitter.com/ivhctqSG8w — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 28, 2022

"Llegando al pleno y a mi paso, el senador José Narro, integrante del brazo legislativo del crimen organizado, presumiendo su impunidad", refirió Téllez al publicar el video en redes sociales.En días pasados, la senadora de Sonora pidió la renuncia del senador Narro: "Le conmino que tenga dignidad y renuncie a su fuero, usted ha sido exhibido en una fotografía, departiendo alegremente, y es notorio el alegremente, con Américo Villarreal y con un narcotraficante"."Es de suma gravedad su caso, su presencia en esta Mesa Directiva ensucia la Mesa Directiva, su presencia en el Senado con su fuero, y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado, y ensucia en sí a la política nacional."Que usted alegremente conviva con un narcotraficante (...) si usted no debe nada, hágase a un lado y permita que la Fiscalía lo investigue, pero no puede usted seguir haciendo como que no pasa nada. Tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada", expresó Lilly Téllez al advertir que está en peligro por señalarlo.