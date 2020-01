¿Tienes problemas para descargar tu CURP? Tal vez sea por esto

Luego de que cientos de usuarios reportaron problemas para consultar su CURP en Internet, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Registro Nacional de Población (Renapo), descartó que estos registros hayan sido borrados de manera masiva o que haya fallas en la plataforma digital.

A través de un comunicado, el Renapo aclaró que en caso de no poder consultar su CURP, los usuarios tendrán que acudir al registro civil estatal para validar los datos de su acta de nacimiento.

"Si la clave tiene alguna inconsistencia al realizar la solicitud, en el portal aparecerá el siguiente mensaje: 'estimada/o usuaria/o, la clave que ingresaste no existe o no está validada, por favor contacta o acude a la Oficina Estatal del Registro Civil, ubicada en la capital de tu entidad federativa donde fue registrado tu nacimiento'", informó a través de un comunicado.

El Renapo agregó que el mensaje anterior daba la idea de que las CURP fueron eliminadas, sin embargo eso no ha sucedido y el motivo por el cual las personas no han podido imprimir su CURP es por la inconsistencia entre los datos de su acta de nacimiento y los de su clave:

"Es primordial hacer énfasis que no se ha hecho ninguna eliminación masiva de CURPs, sólo se limita la impresión temporal del documento, en tanto las personas realicen la corrección de sus datos de registro en sus respectivos estados".

El Renapo indicó que trabaja de la mano con estados de la República para que cada persona cuente con una sola CURP, vinculada y verificada con los datos contenidos en su registro de nacimiento.

Por último, también se informó que en la presente administración incrementó de 57 millones a 140 millones el número de CURPs ligadas exactamente con su acta de nacimiento, de un total de 146 millones de mexicanos y mexicanas.