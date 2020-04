Tiran café hirviendo a enfermera por miedo a contagio de Covid-19

Mérida.- Compañeros y amigos de la enfermera instrumentista Ligia Kantun denunciaron a través de redes sociales que fue agredida por un desconocido que le tiro café hirviendo por la espalda mientras le gritaba "nos vas a contagiar a todos", cuando salió de una tienda de consumo.

La agresión también fue denunciada por la hija de la enfermera a través de su cuenta de Facebook: "Estoy enojada lo que le sigue. ¡Por qué no entienden que son profesionales de salud! que día a día dan lo mejor para atender a tu familia o inclusive a ti que no respetas las indicaciones".

"Hoy fue a mi mamá que es enfermera saliendo de su trabajo, un neandertal e ignorante se acercó y le tiro café hirviendo a toda su espalda por el simple hecho de que es enfermera y le gritó que va a contagiar a todos", escribió en la red social junto con dos fotografías donde se aprecian las manchas del uniforme.

"Ver a mi madre devastada emocionalmente, cansada de las humillaciones que recibe del pueblo por el que ella está peleando... Y a ti cobarde, que sé que estarás leyendo de verdad espero que el daño que hoy a mi madre le hiciste no te lo hagan pagar muy caro", concluyó.

Esta es la segunda agresión esta misma semana que se denuncia en redes sociales, ya que el lunes pasado también un enfermero del IMSS se dijo agredido porque le tiraron huevos en su uniforme.

Otros enfermeros y médicos incluso se han quejado que los ven con uniforme y ni el transporte público les da parada.