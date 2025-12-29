Tiran puente vehicular para tren a Querétaro

Cuautitlán, Méx.- Como parte de los trabajos para la construcción del Tren México-Querétaro, el gobierno federal comenzó a retirar un puente vehicular ubicado en el poblado de San Mateo Ixtacalco, el cual atraviesa las vías ferroviarias y fue construido hace más de 30 años sin ser utilizado.

Manuel Fragoso, habitante de la comunidad, indicó que la infraestructura vehicular jamás fue usada por un conflicto legal con particulares, ya que el puente presuntamente invadió propiedad privada.

"Estuvo siempre y ahora lo van a quitar. Tal vez ya no sirve y por eso mejor lo tumban en lugar de usarlo como paso para ahora que nos cierren el paso a nivel. Lo malo es que no nos dan información de nada", comentó.

El puente tuvo inicio para subir por una calle llamada Nueva, pero no pudo continuar para desembocar en el otro extremo, de acuerdo con pobladores de San Mateo, "pusieron el puente y jamás nadie se subió, nunca pudo ser usado". La estructura atraviesa por encima no solo de las vías, sino también por arriba de la avenida Ferrocarriles Nacionales Oriente.

